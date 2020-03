Τζαμάλ Μάρει: Διέρρευσε sex tape του στο instagram κι έγινε πρώτο θέμα στο twitter! (pics)

Τα ξημερώματα της Κυριακής (22/03), ανέβηκε στα insta stories του Τζαμάλ Μάρεϊ ένα βίντεο στο οποίο τον... ικανοποιούσε η κοπέλα του, Χάρπερ Χέμπελ.

Ο ίδιος το κατέβασε αμέσως, αλλά το... κακό είχε ήδη γίνει, αφού αρκετοί πρόλαβαν να δουν το εν λόγω βίντεο και να το κατεβάσουν ή να κάνουν printscreen, με αποτέλεσμα να παίζει σε όλο το twitter.

Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές του, τονίζοντας ότι τον χάκαραν, ωστόσο η κοπέλα του μια ημέρα μετά ανέφερε πως έγινε «κατά λάθος» και παρακάλεσε όσους το έχουν, να το διαγράψουν.

Η χάρη τους, μάλιστα, έφτασε και μέχρι την... Ελλάδα.

First and foremost I would like to apologize to my fans. My account has been hacked, currently working on the issue. Thanks — Jamal Murray (@BeMore27) March 22, 2020

If you have the video please delete it — Harper Hempel (@harperhempel) March 22, 2020

