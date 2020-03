Όταν ο Κάρι... μάγεψε με 40άρα στη March Madness! (vid)

Μπορεί πλέον να βρίσκεται στο ΝΒΑ, εκεί όπου έχει πάρει 3 πρωταθλήματα στους Ουόριορς, ωστόσο ο Στεφ Κάρι άρχισε να κάνει μαγικά από την περίοδο που έπαιζε στο Davidson.

Σαν σήμερα πριν 12 χρόνια, ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορίας, έβαζε 40 πόντους στο Gonzaga στο ματς της March Madness, βοηθώντας το Davidson να κάνει την έκπληξη.

Εκείνη τη σεζόν έφτασε μέχρι τους Elite 8 του τουρνουά, όμως έδειξε την κλάση του, η οποία φάνηκε πολύ καλύτερο τα επόμενα χρόνια στο ΝΒΑ.

Before Golden State, @StephenCurry30 was serving buckets at Davidson

12 years ago, he dropped 40 in an upset in the first round of a run to the Elite Eight pic.twitter.com/dhDRjDUarC

