Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης δεν κοιμάται λόγω του γιου του και μας... παρουσιάζει φοβερά αυτοκίνητα! (vid)

Το νέο επεισόδιο του Antetokounbros TV είναι εδώ, με τους Γιάννη, Θανάση και Κώστα να απολαμβάνουν εκπληκτικά αυτοκίνητα σε γκαράζ του LA. Το γκαράζ ανήκει στον Τζέι Λένο και από την εκπομπή του «Jay Leno's Garage» έχουν παρελάσει πολλά διάσημα ονόματα.

Mαζί τους ήταν και οι Ιλιασόβα και Λόπεζ. Σίγουρα όλοι έχουμε ονειρευτεί να οδηγήσουμε ένα από τα αμάξια του video.

Απολαύστε το, με τον Γιάννη και τον Θανάση να κλέβουν την παράσταση.

If you guys can’t fall asleep like me and Liam Take a look at our last Youtube video https://t.co/NZ5djfKLfe

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 22, 2020