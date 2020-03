Τζινόμπιλι: «Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία για να μιλήσετε με τους αγαπημένους σας» (pic)

Ο κορονοϊός έχει κρατήσει τον κόσμο σπίτι και αρκετοί είναι αυτοί που μπορεί να νιώθουν... αποξενωμένοι.

Όσο, όμως, υπάρχει η τεχνολογία, δεν θα έπρεπε να συντρέχει λόγος για τέτοια συναισθήματα. Κι αυτό, διότι σύμφωνα με τον Μανού Τζινόμπιλι, μέσω αυτής μπορεί να έρθεις κοντά με τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

«Στον καιρό της κοινωνικής απόστασης, μην απομακρύνεσαι συναισθηματικά. Χρησιμοποίησε την τεχνολογία για να επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους που εκτιμάς και αγαπάς. Όλοι χρειαζόμαστε ενθάρρυνση και υποστήριξη. Μείνετε σε επαφή!», ήταν το μήνυμά του Αργεντινού, που έβαλε και μια φωτογραφία με τους Μπορίς Ντιό, Πάτρικ Μιλς και Τιάγκο Σπλίτερ.

In times of #SocialDistance, don't be distant emotionally. Use technology to connect with people you appreciate and love. We all need encouragement and support. Stay connected! pic.twitter.com/eAJS2zHs4C

— Manu Ginobili (@manuginobili) March 21, 2020