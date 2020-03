ΝΒΑ: Ποιον θα επιλέγατε για διαγωνισμό τρίποντων από τους καλύτερους... killer! (poll)

Ευκαιρία αυτές τις ημέρες, που η αγωνιστική δράση έχει σταματήσει, να δούμε θέματα που γενικά ανοίγουν συζητήσεις και να ξεσκάσουμε λίγο με μια μπασκετική κουβέντα. Το ESPN αποφάσισε να μας δώσει 5... killers ως επιλογή και να μας ρωτήσει ποιον θα επιλέγαμε για έναν διαγωνισμό τρίποντων.

Ο Στεφ Κάρι μαζί με τον Κλεί Τόμπσον εκπροσωπούν την νέα γενιά, με τους δύο παίκτες των Ουόριορς να είναι εντυπωσιακοί, ενώ οι υπόλοιποι τρεις είναι κλασσικές και σταθερές αξίες, με τις επιλογές να είναι ο Λάρι Μπερντ, ο Ρέτζι Μίλερ και ο Ρέι Άλεν.

Παλιά... φρουρά, κόντρα στους νεότερους και άντε να επιλέξεις!

