Μία από τις πιο κλασικές στιγμές των τελευταίων ετών θύμισε το ΝΒΑ στους fans του.

Το 2016 οι Ουόριορς έπαιζαν στην Οκλαχόμα με τους Θάντερ, σε ένα ματς που ο Στεφ Κάρι έκανε... παπάδες.

Πέτυχε 46 πόντους, ενώ σκότωσε την ομάδα του Ντουράντ και του Ουέστμπρουκ με τριποντάρα από το... σπίτι του στην παράταση.

Δείτε τι είχε κάνει ο ηγέτης των πολεμιστών.

"CURRY, WAY DOWNTOWN... BANG! BANG! OH WHAT A SHOT FROM CURRY!!" pic.twitter.com/MIQyBkfffy

— NBA (@NBA) March 21, 2020