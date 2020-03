ΝΒΑ - Κορονοϊός: Δεν υπάρχει εγγύηση για τις πληρωμές παικτών στις 15 Απρίλη (pic)

Ο κορονοϊός δημιουργεί θέμα και στο ΝΒΑ σχετικά με τις πληρωμές των παικτών. Μέχρι στιγμής είναι γνωστό πως οι πληρωμές θα γίνουν κανονικά μέχρι την 1η Απρίλη, ωστόσο δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τον επόμενο μισθό στις 15 Απρίλη.

Το ΝΒΑ με μέιλ θα ενημερώσει για το τι θα γίνει με αυτό το πρόβλημα.

Υπάρχει ένας ειδικός όρος (force majeure), ο οποίος περιλαμβάνει σενάρια όπως επιδημίες, φυσικές καταστροφές και πολέμους.

Οι περισσότεροι αθλητές θα έχουν λάβει το 90% των ετήσιων συμβολαίων τους μετά την 1η Απρίλη.

The NBA informed teams that league will provide "additional guidance" on the April 15 payment date, per memo today. Force Majeure language in CBA allows for a percentage of contracts to be withheld in extreme circumstances. It isn't a surprise NBA would wait on April 15 date. https://t.co/eTmCNL0UH5

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 21, 2020