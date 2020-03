Κορονοϊός: Οι Πέλικανς δεν κάνουν το τεστ δίνοντας προτεραιότητα σε όσους το έχουν ανάγκη

Το ΝΒΑ έχει αναστείλει τις δραστηριότητες του μέχρι νεοτέρας και οι Πέλικανς δεν πρόκειται να κάνουν τεστ για τον κορονοϊό.

Όπως αναφέρει ο Άντριου Λόπεζ του ESPN, κανένα μέλος της ομάδας δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα κι έτσι δεν θα γίνουν τεστ, ώστε να τα κάνουν αυτοί που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

