Το... διαφορετικό επίτευγμα του Χάμιλτον: Πρώτος σκόρερ με «μηδέν» σουτ! (pic)

Συγκεκριμένα πριν από 15 χρόνια και στις 6 Ιανουαρίου 2005 οι Μέμφις Γκρίζλις κέρδισαν μέσα στο Ντιτρόιτ με 101-79, αλλά ο Ρίτσαρντ Χάμιλτον έφτανε σε ένα... περίεργο ρεκόρ!

Ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 14 πόντους αλλά είχε αστοχήσει σε όλα τα σουτ εντός παιδιάς έχοντας 0/9 δίποντα και 0/1 τρίποντα! Αντίθετα είχε 14/14 βολές και κανείς άλλος συμπαίκτης του δεν είχε σημειώσει περισσότερους πόντους. Ο Ταϊσόν Πρινς είχε 13 πόντους, ενώ άλλους 10 πόντους είχε σημειώσει ο Άντονι Γκόλντγουαϊρ.

Βέβαια για τους νικητές Γκρίζλις, ο Μπόνζι Ουέλς ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 23 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο.

Fun Fact: Richard Hamilton is the only player in NBA history to lead his team in scoring while recording ZERO made FGs

January 6th, 2005:

• 14 Points

• 0-10 FG

• 14-14 FT

Detroit lost to Memphis 101-79, but this legendary record still holds today pic.twitter.com/IuThYlJLzF

— Hilltop Hoops (@HilltopNBA) March 20, 2020