Κορονοϊός: Ο Μπούκερ δίνει 100.000 δολάρια σε ιδρύματα στο Φοίνιξ

Ακόμα ένας αθλητής του ΝΒΑ που προχώρησε σε δωρεά λόγω κορονοϊού. Συγκεκριμένα, ο Ντέβιν Μπούκερ ο οποίος φημίζεται για τις φιλανθρωπικές του δράσεις, δίνει 100.000 δολάρια σε ιδρύματα του Φοίνιξ για να ενισχυθούν άνθρωποι που βρίσκονται σε δύσκολη θέση λόγω Covid-19.

The @Suns and @DevinBook announced donations of $100,000 to Phoenix coronavirus relief efforts, and Booker will continue fundraising going forward on his Twitch channel. https://t.co/hz1Z15tVMp

— ESPN Esports (@ESPN_Esports) March 19, 2020