Ο Τζέισον Τέιτουμ πραγματοποιεί την κορυφαία σεζόν της καριέρας του, όντας ο ηγέτης των Σέλτικς, ενώ έπαιξε και στο πρώτο του All Star Game.

Αυτά έδωσαν έμπνευση σε ένα γνωστό μίμο, ο οποίος τον έκανε να μοιάζει ίδιος στο video που ανέβασε.

Εκπληκτική μίμηση!

Jayson Tatum gets the most casual buckets

This impression is spot on

(via @maxisnicee)pic.twitter.com/F2krYrkdNR

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 19, 2020