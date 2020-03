Nάγκετς - Κορονοϊός: Θετικός στον ιό άνθρωπος της ομάδας! (pic)

Ο κορονοϊός εξαπλώνεται ταχύτατα σε όλο τον κόσμο, κάτι που συμβαίνει στις ΗΠΑ και το ΝΒΑ, στο οποίο έχουν αναβληθεί τα παιχνίδια.

Οι Νάγκετς ενημέρωσαν τον κόσμο πως ένας άνθρωπος της ομάδας βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Ο άνθρωπος εξετάστηκε στις 16 Μάρτη μετά από συμπτώματα που είχε. Πλέον το μέλος του Ντένβερ έχει μπει σε καραντίνα, με την ομάδα να τονίζει στην ενημέρωση της πως η υγεία των ανθρώπων της είναι πάνω από όλα.

Aπό τον ιό έχουν προσβληθεί οι Ντόνοβαν Μίτσελ, Ρούντι Γκομπέρ, Κρίστιαν Γουντ, Κέβιν Ντουράντ και ακόμα 3 παίκτες των Νετς.

An update from our organization.#MileHighBasketball pic.twitter.com/YmOaj7829W

— Denver Nuggets (@nuggets) March 19, 2020