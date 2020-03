Ζήτησαν από τον Τσάντλερ των Νετς να μείνει εκτός κοινόχρηστων χώρων στο σπίτι του και έγινε έξαλλος! (pics)

Τέσσερις παίκτες των Νετς βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και όπως είναι φυσιολογικό ο φόβος που έχει καλύψει τον πλανήτη δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο. Ο Ουίλσον Τσάντλερ έγραψε σε μερικά tweets πόσο νευριασμένος είναι με την διαχειρίστρια του κτιρίου που μένει, αφού εκείνη του είπε να μείνει εκτός κοινόχρηστων χώρων.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Η μάνατζερ του κτιρίου με κάλεσε και είπε, 'ωωω είδα ότι παίκτες των Νετς έχουν τον ιό. Θα θέλαμε να ξέρουμε αν είσαι εσύ. Και αν μπορείς να μείνεις μακρυά από το lobby. Δεν γίνεται να χάσουμε προσωπικό''.

Δεν ρώτησε αν είμαι καλά πρώτον. Και δεύτερον δεν με ρώτησε αν έχω κάνει το τεστ και αν είμαι θετικός ή αρνητικός. Γ@@α αυτό το κτίριο. Θα πάω σπίτι. Πρέπει να είναι πάνω από 300 ανθρώπους που έρχονται. Γ@@ αυτήν την κυρία φίλε».

Building manager called me saying “Oh, I seen Nets players had the virus. We would like to know your status. And if you could possibly stay out of the lobby etc. We can’t afford to lose our staff.” — Wilson Chandler (@wilsonchandler) March 18, 2020

Didn’t even ask was I ok, one. And two, she didn’t ask me if I had been tested and if it was negative or positive. Fuck this building man. I’m going home. — Wilson Chandler (@wilsonchandler) March 18, 2020