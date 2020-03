Κορονοϊός: Σπουδαία κίνηση του Κούζμα, προσφέρει 550 γεύματα σε ηλικιωμένους (pic)

Από την στιγμή που και το NBA διακόπηκε λόγω κορονοϊού, υπήρξαν πολλές δράσεις από αστέρες του πρωταθλήματος. Οι περισσότεροι προσέφεραν χρήματα προκειμένου να πληρωθούν οι υπάλληλοι των γηπέδων, αλλά και των ομάδων συνολικά. Ο Κάιλ Κούζμα έκανε κάτι επίσης εξαιρετικό. Συγκεκριμένα ο φόργουορντ των Λέικερς θα προσφέρει 550 γεύματα την εβδομάδα σε ηλικιωμένους που έχουν προσβληθεί από τον Covid-19 και αυτό θα γίνεται για τουλάχιστον 6 βδομάδες.

Kyle Kuzma is partnering with the YMCA in his hometown of Flint, Mich., to donate meals to seniors impacted by the coronavirus.

The program will provide more than 550 meals per week starting March 23 and will run at least 6 weeks, per @billoram pic.twitter.com/F7Hkmtw0rW

— Yahoo Sports (@YahooSports) March 19, 2020