Το ΝΒΑ θα πρέπει να προσαρμοστεί όταν και αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα διότι τα χρονικά περιθώρια θα πιέζουν.

Σύμφωνα με τον Βονιαρόφσκι μέσα στις ιδέες που υπάρχουν είναι «να διεξαχθούν λίγα ακόμη παιχνίδια στην κανονική διάρκεια και όχι 82. Από εκεί και πέρα όλες οι σειρές στα playoffs να είναι best of 5 και όχι best of 7 όπως ισχύει τα τελευταία χρόνια».

Επισήμως πάντως οι άνθρωποι της Λίγκας δεν έχουν εκφράσει με κανέναν τρόπο το μέλλον του φετινού πρωταθλήματος.