Τσάντλερ: «Μου ζήτησαν να μην κυκλοφορώ στο συγκρότημα που μένω» (pics)

Τέσσερις παίκτες των Μπρούκλιν Νετς βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, αλλά εκτός του Κέβιν Ντουράντ δεν έχουν γνωστοποιηθεί τα άλλα ονόματα.

Ο Ουίλσον Τσάντλερ πάντως δέχτηκε... επίθεση από την διαχειρίστρια του συγκροτήματος που μένει.

Ο παίκτης των Νετς έγραψε στο twitter πως, «με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πως τέσσερις παίκτες των Νετς είχαν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό και αν γινόταν να μην κυκλοφορώ στους κοινόχρηστους χώρους του συγκροτήματος.

Δεν με ρώτησε καν αν ήμουν θετικός ή αρνητικός στο τεστ, αν ήμουν καλά ή όχι. Σκατά αυτό το κτίριο. Γυρίζω στο πατρικό μου».

Building manager called me saying “Oh, I seen Nets players had the virus. We would like to know your status. And if you could possibly stay out of the lobby etc. We can’t afford to lose our staff.”

— Wilson Chandler (@wilsonchandler) March 18, 2020