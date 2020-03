«Βέλη» Δημάρχου Νέας Υόρκης κατά ΝΒΑers: «Τα τεστ για τον κορονοϊό δεν είναι για τους πλούσιους»

Μετά τα νέα πως παίκτες των Μπρούκλιν Νετς, μεταξύ αυτών και ο Κέβιν Ντουράντ, βρέθηκαν θετικοί σε Covid-19, ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης έριξε τα... βέλη του στους ΝΒΑers.

«Τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση, αλλά με όλο το σεβασμό, μια ολόκληρη ομάδα ΝΒΑ δεν θα έπρεπε να κάνει το τεστ για κορονοϊό, ενώ υπάρχουν σοβαρά ασθενείς, που περιμένουν για το τεστ. Τα τεστ δεν θα έπρεπε να είναι για τους πλούσιους, αλλά για τους αρρώστους», έγραψε στο twitter ο Μπιλ Ντε Μπλάσιο.

Ο δημοσιογράφος του «ESPN», Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, πάντως επεσήμανε πως οι Νετς πλήρωσαν μια ιδιωτική εταιρεία για να κάνει τα τεστ στους παίκτες.α

We wish them a speedy recovery. But, with all due respect, an entire NBA team should NOT get tested for COVID-19 while there are critically ill patients waiting to be tested.

Tests should not be for the wealthy, but for the sick. https://t.co/7uQlL3zc7Z

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 17, 2020