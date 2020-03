Ο Πάτι Μιλς έπιασε κιθάρα και ο Giannis απάντησε με Τζένιφερ Λόπεζ! (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε τις προάλλες ένα βιντεάκι, που προσπάθησε να παίξει το «Smoke on the water».

Ο Πάτι Μιλς πήρε έμπνευση από αυτό και έφτιαξε δικό του βίντεο, κάνοντας mention τον «Greek Freak», κι έγραψε: «Είμαι επίσημος διαθέσιμος για όποιο γκρουπ χρειάζεται κιθαρίστα. Στείλτε μου μήνυμα για κράτηση».

Αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα, ο παίκτης των Σπερς δεν τα πάει καθόλου άσχημα και πήρε το χειροκρότημα του ηγέτη των Μπακς α λα... Τζένιφερ Λόπεζ!

I’m also free and available for any group in need of a guitarist. In box me for booking @Giannis_An34 pic.twitter.com/ehyVy29FLd

— Patrick Mills (@Patty_Mills) March 18, 2020