Κορονοϊός: Σε καραντίνα και τεστ οι παίκτες των Λέικερς λόγω Ντουράντ (pic)

Ο κορονοϊός έχει χτυπήσει και τους παίκτες του ΝΒΑ, καθώς μετά τους Γκομπέρ και Μίτσελ είχαμε και 4 παίκτες των Νετς που ήταν θετικοί στον Covid-19. Ένας από αυτούς ήταν και ο Κέβιν Ντουράντ. Η είδηση αυτή έκανε τους ανθρώπους των Λέικερς να αποφασίσουν να υποβάλλουν τους παίκτες τους σε εξετάσεις, καθώς οι Λέικερς είχαν αντιμετωπίσει τους Νετς μια βδομάδα πριν, ενώ για 15 μέρες θα τεθούν σε καραντίνα για την δική τους ασφάλεια, αλλά και αυτή των οικογενειών τους.

