Ο Μοράντ έκανε το 2ο του εξώφυλλο στο «Slam» και δεν θα μπορούσε να νιώθει πιο ευλογημένος! (pics)

Ο νεαρός ρούκι των Γκρίζλις είναι ο βασικός υποψήφιος για ρούκι της σεζόν, μαζί με τον καλό του φίλο, τον Ζάιον Ουίλιαμσον. Ο Μοράντ εν μέσω κρίσης έκανε το 2ο εξώφυλλο του για το περιοδικό «Slam» και σχολίασε ότι νιώθει ευλογημένος για όσα του συμβαίνουν.

So Blessed God is da greatest My second slam cover pic.twitter.com/bjHJKuNTbB

— Ja Morant (@JaMorant) March 16, 2020