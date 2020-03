Πως ο Τζόρνταν συνήθιζε να καταστρέφει την αυτοπεποίθηση των «αδύναμων» συμπαικτών του! (vid)

Η καραντίνα και ο εγκλεισμός βοηθάνε να θυμηθούμε πράγματα που πάντα έχουν ενδιαφέρον.

Όπως να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, όταν ο Μάικλ Τζόρνταν δεν έκανε την ζωή εύκολη σε κανέναν και «φόβιζε» συμπαίκτες του που δεν ήταν δυνατοί πνευματικά, ενώ ακόμα ένα βίντεο από το «The Last Dance» είναι ξεχωριστό.

«Ήθελα να τους σπάσω...». Ο MJ τους πίεζε μέχρι το τέλος και εκείνοι απλά ήθελαν να.. γλιτώσουν από εκείνον, με τον Κερ να περιγράφει παραστατικά πως απλά ήθελαν να φύγουν από γύρω του.

How Michael Jordan used to scare & destroy the confidence of mentally weak teammates! #TheLastDance pic.twitter.com/6f0m9ervA6

— Ballislife.com (@Ballislife) March 16, 2020