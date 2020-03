Λεμπρόν: Χαλαρώνει με την... δική του σειρά που θα κυκλοφορήσει στο Netflix (pic)

Ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ αφού είπε ότι πήρε έναν... υπνάκο και ότι ετοιμάζεται να πάει στο υπόγειο με τα κρασιά, παρακολούθησε τη σειρά «Self Made» της οποίας έχει αναλάβει την παραγωγή και η οποία θα βγει στην πλατφόρμα του Netflix σε τρεις ημέρες (20/3).

Για την... ιστορία πρόκειται για δραματική σειρά, εμπνευσμένη από τη ζωή της Σι Τζέι Ουόκερ, της πρώτης αφροαμερικανίδας που έγινε εκατομμυριούχος ξεπερνώντας όλες τις δυσκολίες που της παρουσιάστηκαν.

Nap was amazing! Now headed to the wine cellar. And finished watch #SelfMadeNetflix Madam CJ Walker story. @SpringHillEnt

— LeBron James (@KingJames) March 17, 2020