Μάικαλ Τόμπσον: «Ο τίτλος πρέπει να καταχωρηθεί στους Λέικερς» (pic)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και πατέρας του Κλέι Τόμπσον των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

«Αν και εφόσον δεν γίνει επανέναρξη στη σεζόν θα έλεγα ότι πρωταθλητές ΝΒΑ πρέπει να είναι οι Λέικερς. Γιατί; Απλά, είναι ο καλύτερος οργανισμός σε όλα τα σπορ. Ο πιο σπουδαίος στην σύγχρονη εποχή του ΝΒΑ (ναι όπως τα λέω Βοστόνη) και στην πρώτη θέση στην πιο δύσκολη περιφέρεια. Η υπόθεση έκλεισε!»

Εσείς τι λέτε; Συμφωνείτε μαζί του ;

Hmmm...So...IF the season duznt resume...I say Declare the LAKERS NBA champs...Why? Simple...Its the BEST organization in alla Sports...Greatest “Modern” NBA Histry(thats right Boston)...1st place in the TUFFER confrence...Case made...Case CLOSED!!

— Mychal Thompson (@champagnennuts) March 15, 2020