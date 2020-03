Μίτσελ Ρόμπινσον για τη διακοπή: «Δηλαδή τώρα έκανα ρεκόρ στην ιστορία του ΝΒΑ;» (pic)

Όπως είναι γνωστό, κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα εάν και εφόσον ξεκινήσει και πάλι το ΝΒΑ μετά την έξαρση του κορονοϊού.

Κάτι που προκάλεσε μια απορία του Μίτσελ Ρόμπινσον των Νιου Γιορκ Νικς. Μέχρι στιγμής ο 21χρονος παίκτης σουτάρει με ποσοστό 74,2% (!) στα σουτ εντός παιδιάς την φετινή σεζόν έχοντας ξεπεράσει το ρεκόρ του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν στην ιστορία του ΝΒΑ, ο οποίος τη σεζόν 1972-73 σούταρε με ποσοστό 72,7%.

«Αυτό σημαίνει ότι έσπασε το ρεκόρ του ΝΒΑ για μια σεζόν;» ήταν η χαρακτηριστική του απορία στο twitter.

Does this mean I broke the FG record for the season?

— Mitchell Robinson (@23savage____) March 16, 2020