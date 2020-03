«Καθαρός» ο διαιτητής που σφύριξε τον αγώνα των Τζαζ με τους Ράπτορς

Ο Κόρτνεϊ Κίρκλαντ ήταν διαιτητής στο παιχνίδι των Τζαζ με τους Ράπτορς και μάλιστα είχε προσπαθήσει να σταματήσει τον Γκομπέρ. Ο διαιτητής είχε «κολλήσει» στο Σακραμέντο, όπου είχε βρεθεί για το παιχνίδι των Κινγκς με τους Πέλικανς, που τελικά ακυρώθηκε.

Τελικά το τεστ του για τον κορονοϊό βγήκε αρνητικό και μπορεί πλέον να επιστρέψει σπίτι του, ενώ όλες αυτές τις ημέρες είχε μπει από μόνος του σε καραντίνα.

Here is Rudy Gobert's latest appearance on an NBA court. Courtney Kirkland, the ref set to work tonight's Pelicans Kings game, is clearly very close in proximity to Gobert. pic.twitter.com/ow1IPRBQnK

