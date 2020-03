Κορονοϊός: Οι σκέψεις για την επανέναρξη του ΝΒΑ με τελικούς τον... Αύγουστο! (pic)

Όπως ανέφερε ο Μπόμπι Μαρκς του ESPN τα playoffs του ΝΒΑ να ξεκινήσουν στα μέσα του Ιουνίου, ενώ στις αρχές Αυγούστου να πραγματοποιηθούν τα playoffs.

Από εκεί και πέρα στα τέλη του ίδιου μήνα να διεξαχθεί η διαδικασία του draft, τον Σεπτέμβριο να ξεκινήσει η free agency και να διεξαχθεί το summer/fall league και η regular season να ξεκινήσει ανήμερα των Χριστουγέννων!

Interesting when you lay it out:

Mid-June- start of the NBA playoffs

Early August- NBA Finals

End of August- Draft

Sept. 1- Start of FA

Sept. 10- Summer/fall league

Dec. 10- training camp opens

Dec. 25- regular season opens (82 games)

Mid-June- NBA season ends

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) March 16, 2020