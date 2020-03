Με χαρακτηριστικές αναρτήσεις στο twitter είπε ότι «πηγαίνω στην Wakanda (σ.σ. η πόλη του υπερήρωα της Marvel, Black Panther). Και οι καλοί φίλοι και η οικογένεια μου. Τα λέμε στην άλλη πλευρά...»

Και συνέχισε: «Χρειάζομαι έναν παρτενέρ για κρασί...»

I’m headed to Wakanda! #JamesGang and my closets friends and family. See y’all on the other side!

— LeBron James (@KingJames) March 16, 2020