Κορονοϊός: Λέικερς, Κλίπερς και Κινγκς πληρώνουν κανονικά τους υπαλλήλους στο διάστημα απουσίας (pic)

Το παράδειγμα των Μάβερικς, των Μπακς και των Χοκς θα ακολουθήσουν και άλλες ομάδες του ΝΒΑ.

Οι Λέικερς, οι Κλίπερς και οι Κινγκς θα πληρώσουν κανονικά τους υπαλλήλους τους κατά το διάστημα που οι... πόρτες της λίγκας θα παραμείνουν κλειστές εξαιτίας του κορονοϊού.

Έτσι στέκονται στο πλευρό των ανθρώπων που δούλεουν στα γήπεδα την περίοδο των αγώνων και συνείσφεραν με τον τρόπο τους στην ομάδα.

Μια κίνηση που πρέπει να βρει ανταπόκριση από όλες τις ομάδες του ΝΒΑ.

The Lakers, Clippers, Kings and Staples Center have joined to provide financial support to pay 2,800 hourly event employees while the NBA and NHL remaining regular-season games are halted due to the coronavirus pandemic. pic.twitter.com/KOZISxI8eV

— ESPN (@espn) March 14, 2020