Γκριν: «Κατηγορούν τον Γκομπέρ για πολλά, όμως θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα» (vid)

Το ΝΒΑ έχει κατεβάσει ρολά για τουλάχιστον ένα μήνα λόγω κορονοϊού και ο Ντάνι Γκριν για αυτήν την δύσκολη κατάσταση που βιώνει η λίγκα.

Aναλυτικά τα όσα είπε για την κατάσταση με τον covid-19

«Eίναι κάτι σαν κακή ταινία, σαν εφιάλτης. Το αντιμετωπίζουμε ώρα με την ώρα, μέρα με την μέρα. Οι ομάδες έχουν συναντήσεις. Την Δευτέρα θα δούμε τα νέα δεδομένα. Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί σαν ομάδα. Οι παίκτες θέλουν να ξέρουν ποια μέρη είναι ασφαλή για τις οικογένειες τους. Είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε».

Για τον Γκομπέρ: «Κατηγορούν τον Γκομπέρ για πολλά πράγματα. Μπορεί να ήταν απρόσεκτος, αλλά ποιος ξέρει όμως σίγουρα ότι αυτός είναι ο λόγος που ξεκίνησε; Θα μπορούσε να συμβεί σε κάποιον άλλου. Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να είναι θετικός και να λειτουργήσει σαν καμπανάκι για τη λίγκα. Μην τον κατηγορείτε συνέχεια θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Οι γιατροί μας είπαν να είμαστε ψύχραιμοι, αλλά να προσέχουμε και να τηρούμε τα μέτρα και τους κανόνες για τον κορονοϊό.

Για το τι θα έκανε αν ήταν στη θέση του Σίλβερ: «Οι πιο πολλοί δεν θέλουν 30 μέρες διακοπή. Είχαμε συνηθίσει να είμαστε στο γυμναστήριο. Παίζαμε συνεχώς. Τώρα είναι φρέσκο, αλλά σε μια εβδομάδα αρκετοί θα βαρεθούν. Θα ήθελα να επιστρέψουμε στη δράση σε 2 εβδομάδες. Ελπίζω να γυρίσουμε στην κανονικότητα γρήγορα. Πρέπει να το βλέπουμε μερα με τη μέρα, ώρα με την ώρα».

“I don’t think he should be blamed or bashed as much as he is."

Lakers SG Danny Green discusses Rudy Gobert and COVID-19 in the NBA in exclusive FaceTime with @TaylorRooks pic.twitter.com/Wgl4Ib2dER

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 14, 2020