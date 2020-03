ΝΒΑ: Μήνυμα στους μάνατζερ παικτών για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών (pic)

bwin - Τα Challenges* σας στέλνουν στον τελικό του Champions League. |21+ *Ισχύουν όροι και Προϋποθέσεις

Πριν από 2 μέρες είχε γίνει γνωστό πως οι παίκτες του ΝΒΑ θα πληρωθούν κανονικά στις 15 Μάρτη, ενώ η κατάσταση θα επανεξεταστεί στις 10 Απρίλη για την συνέχιση ή όχι των αγώνων.

Επίσης ο όρος «force majeure» που βρίσκεται μέσα στην CBA (συλλογική σύμβαση εργασίας των παικτών με την λίγκα), επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να γλιτώσουν μέρος των χρημάτων από τα συμβόλαια σε περίπτωση που το πρωτάθλημα διακοπεί για λόγους ανωτέρας βίας (force majeure) δηλαδή επιδημίες, λιμούς, πολέμους. Η Ένωση Παικτών ήθελε να διασφαλίσει ότι δεν θα ενεργοποιηθεί αυτός ο όρος, αφού το πρωτάθλημα δεν έχει διακοπεί οριστικά.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, η Ένωση Παικτών έστειλε μέιλ και στους μάνατζερ των παικτών το οποίο αναφέρει πως οι παίκτες περιμένουν να λαμβάνουν το μισθό τους στο χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί για την περίοδο που το ΝΒΑ έχει κατεβάσει ρολά λόγω κορονοϊού και να μην αργήσουν οι πληρωμές.

Mε αυτόν τον τρόπο θέλει να είναι σίγουρη πως θα τηρηθούν όλες οι δεσμεύσεις των ομάδων προς την πλευρά των ΝΒΑers.

Sources: The National Basketball Players Association has sent a memo to player agents stating that they “fully expect that players will continue to receive salary on their designated paydays” during NBA’s suspended season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 14, 2020