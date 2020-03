Ο Γκομπέρ πρόσφερε μισό εκατομμύριο για υπαλλήλους και πληγέντες του κορονοϊού (pic)

Ο Ρούντι Γκομπέρ είναι ένας από τους δύο παίκτες (μέχρι στιγμής) του ΝΒΑ που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ο Γάλλος πριν ενημερωθεί έκανε πλάκα με την πανδημία και φυσικά άπαντες τον κατηγορούν πλέον για έλλειψη σοβαρότητας.

Ο ίδιος απολογήθηκε και πριν λίγο πρόσφερε 500.000 δολάρια στους υπαλλήλους του γηπέδου των Τζαζ οι οποίοι δε θα έχουν αντικείμενο εργασίας το επόμενο διάστημα καθώς επίσης και σε φορείς που δίνουν τη δική τους μάχη σε Γιούτα, Οκλαχόμα (αντίπαλοι ήταν οι Θάντερ) και Γαλλία.

Utah Jazz All-Star Rudy Gobert has donated $500,000 for arena employees and relief in Utah, Oklahoma City and France.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 14, 2020