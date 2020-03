Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ φιλοξένησε τον Καρμέλο Άντονι στο podcast που κάνει.

ΟΙ δύο συμπαίκτες συζήτησαν την απόφαση του ΝΒΑ να αναστείλει το πρωτάθλημα λόγω του κορονοϊού με το οποίο συμφώνησαν.

Ο Καρμέλο επίσης τόνισε πως σκεφτόταν να ανακοινώσει το τέλος της καριέρας του και λίγο πριν προέκυψε το συμβόλαιο με την ομάδα του Πόρτλαντ.

