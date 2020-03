Σε καραντίνα μπήκαν οι Ράπτορς λόγω του κορονοϊού, με τον Σερζ Ιμπάκα να προσαρμόζεται ήδη στα νέα δεδομένα.

Ο παίκτης των Καναδών έστειλε και το μήνυμα προς όλον τον κόσμο: «Έτοιμη η καραντίνα. Να ακούτε τους ειδικούς, μείνετε ασφαλείς».

Self quarantine ready. Everybody be careful, listen to the experts and stay safe pic.twitter.com/mukdtzp7QQ

— Serge Ibaka (@sergeibaka) March 14, 2020