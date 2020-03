Λιν - Κορονοϊός: Δωρεά 300.000 δολαρίων σε Κίνα και Unicef USA! (pic)

Ο κορονοϊός (covid-19) εξαπλώνεται πολύ γρήγορα σε όλο τον πλανήτη και ήδη αρκετοί παίκτες όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κέβιν Λοβ προσπαθούν να βοηθήσουν με δωρεές.

Σειρά του Τζέρεμι Λιν να προστεθεί, αφού ο παίκτης από την Ταιβάν μάτσαρε την δωρε'α 150.000 δολαρίων στην Κίνα με ακόμα 150.000 στην Unicef USA, θέλοντας να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Jeremy Lin matching his $150K donation to fight the coronavirus in China with an additional $150K contribution to UNICEF USA to help combat the pandemicpic.twitter.com/xVdKIDdIog

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 14, 2020