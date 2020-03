Ουόριορς: Δωρεά 1 εκατ. δολαρίων στους εργαζόμενούς τους (pic)

Στην απόφαση να δωρίσουν το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων στους εργαζόμενους του γηπέδου όσο δεν αγωνίζονται, προχώρησαν οι Ουόριορς.

Τα λεφτά αυτά δίνονται ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδά τους και τις ανάγκες τους, όσο το ΝΒΑ παραμένει κλειστό λόγω κορονοϊού. Ακόμα μια κίνηση που δείχνει την αλληλεγγύη όλων στο ΝΒΑ προς τους εργαζόμενούς τους όσο δεν θα υπάρχει δράση εξαιτίας του Covid-19.

In an effort to assist those impacted by the NBA’s unforeseen suspension in play, the Warriors ownership, players, and coaches have pledged to donate $1 million to a disaster relief fund established by the Warriors Community Foundation. pic.twitter.com/610GkZumjy

— Golden State Warriors (@warriors) March 14, 2020