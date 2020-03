Κίνηση ανθρωπιάς κι από τον Μπλέικ Γκρίφιν, ο οποίος δώρισε 100.000 δολάρια στους εργαζόμενους του γηπέδου των Πίστονς που θα μείνουν άνεργη για ένα μήνα τουλάχιστον.

Παρόμοια κίνηση έκαναν και οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά και Κέβιν Λοβ.

Breaking: #Pistons' Blake Griffin plans to donate $100,000 for workers at Little Caesars Arena: https://t.co/mzaG5ZA16r pic.twitter.com/aLRLJyB2j7

— Rod Beard (@detnewsRodBeard) March 13, 2020