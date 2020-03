Ο κορονοϊός (covid-19) έφερε αναβολή στα ματς του ΝΒΑ για τουλάχιστον ένα μήνα, με τον Τζέιμς Χάρντεν να συμβουλεύει τον κόσμο μέσω twitter να πλένει συνεχώς τα χέρια του και προσέχει την υγεία του.

«Να μένετε ασφαλείς« τονίζει στο τέλος της ανάρτησης του ο ηγέτης των Ρόκετς.

