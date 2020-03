Ο Ρούντι Γκομπέρ και ο Ντόνοβαν Μίτσελ παραμένουν τα μοναδικά κρούσματα κοροναϊού στους Γιούτα Τζαζ.

Χθες κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο Εμάνουελ Μουντιέ προσβλήθηκε επίσης από τον covid-19 ωστόσο οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 24χρονος πόιντ γκαρντ βγήκαν αρνητικές.

Φέτος μέτρησε 7.3 πόντους και 2.2 ασίστ μ.ό.

For clarity have been told Emmanuel Mudiay tested negative for the Coronavirus.

— Tony Jones (@Tjonesonthenba) March 13, 2020