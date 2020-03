Σανς - Κορονοϊός: «Συνεχίζουν» τη σεζόν τους μέσω του NBA 2K! (pic)

Ο κορονοϊός εξαπλώνεται σε όλον τον κόσμο και το ΝΒΑ ανακοίνωσε πως αναβάλλεται τουλάχιστον για ένα μήνα λόγω του κορονοϊού, ωστόσο οι Σανς βρήκαν τρόπο να... συνεχίσουν την σεζόν τους.

Σύμφωνα με το ΙGN, τα παιχνίδια της ομάδας που απομένουν, θα μεταδοθούν σε live streaming στο twitch μέσω του video game ΝΒΑ 2Κ.

«Η σεζόν δεν τέλειωσε. Θα συνεχίσουμε να παίζουμε τα παιχνίδια μας στο ΝΒΑ 2Κ», έγραψαν.

The season isn’t over yet...

We will continue to play the Suns season games on @NBA2K!

Saturday’s game will be moved to tomorrow. Join us live on @Twitch as we take on the @dallasmavs! pic.twitter.com/745QIuvCMc

— Phoenix Suns (@Suns) March 13, 2020