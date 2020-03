Στο «Space Jam» το ΝΒΑ είχε διακοπεί λόγω ιού! (pics & vids)

Νέο παιχνίδι στα φρουτάκια! Το «Leprechaun goes Wild» προσγειώθηκε στην Sportingbet.gr!

Εδώ και λίγο καιρό ο κορωνοϊός έχει γίνει το απόλυτο θέμα συζήτησης σε όλο τον πλανήτη, εξαιτίας των κρουσμάτων που έχουν πλήξει - σχεδόν - όλες τις χώρες, μαζί και την Ελλάδα.

Οι ειδικοί συνιστούν καλό πλύσιμο χεριών και απομόνωση - και όχι πανικό - μέχρι να καταλαγιάσει λίγο η κατάσταση, ενώ σχεδόν σε όλα τα αθλήματα παγκοσμίως έχουν «πέσει» ρολά.

Με αφορμή το τελευταίο και την αναστολή λειτουργίας του ΝΒΑ, τα «μαμούνια» του twitter «ξέθαψαν» από το χρονοντούλαπο κάτι πολύ παλιό, αλλά συγχρόνως επίκαιρο. Και τι είναι αυτό;

Η ταινία «Space Jame», που είχε πρωταγωνιστήσει ο Μάικλ Τζόρνταν μαζί με τα Looney Tunes το 1996, και ήθελε να «κλείνει» το ΝΒΑ, εξαιτίας ενός ιού, ο οποίος είχε «χτυπήσει» τους Σον Μπράντλεϊ, Μάγκσι Μπογκς, Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Λάρι Τζόνσον και Πάτρικ Γιούινγκ και τα... τερατάκια (Montars) είχαν κλέψει το ταλέντο τους.

Στην ταινία υπάρχει μια σκηνή που δείχνει τους Λος Άντζελες Λέικερς να αρνούνται να μπουν στα αποδυτήριά τους, καθώς «μετά από ό,τι έγινε στον Μπάρκλεϊ και τον Γιούινγκ, πρέπει να υπάρχουν μικρόβια εκεί μέσα».

Μάλιστα, σημειώνεται πως ο ιός αυτός ταξίδεψε 3.000 μίλια για να φτάσει στη Νέα Υόρκη, που πολλοί το συνδέουν με την Κίνα. Οι πρωταγωνιστές φορούν μάσκες, ενώ χαρακτηριστικό είναι και το απόσπασμα με τον κομισάριο του ΝΒΑ που αναβάλλει τη χρονιά μέχρι «να μπορέσουμε να εγγυηθούμε για την υγεία και την ασφάλειά όλων».

Fast forward και 24 χρόνια μετά, και η κορυφαία λίγκα ανακοίνωσε πως κλείνει για τουλάχιστον ένα μήνα, μετά την είδηση πως οι Ρούντι Γκομπέρ και Ντόνοβαν Μίτσελ βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό.

