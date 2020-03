Ο Κερ είδε το γεμάτο στάδιο σε συναυλία και ξέσπασε! (pic)

Νέα παιχνίδια για ακόμα περισσότερη διασκέδαση στο καζίνο της Vistabet! (21+)

Χρειάζεται ατομική ευθύνη από όλους για να ξεπεραστεί το σοβαρότατο θέμα με τον κορονοϊό και αυτό προσπαθούν να εξηγήσουν όσοι έχουν βήμα. Ο Στιβ Κερ, ο προπονητής των Ουόριορς, είδε ένα βίντεο από μια συναυλία όπου είχε πάρα πολύ κόσμο και θέλησε να στείλει και εκείνος ένα μήνυμα, το οποίο θα έπρεπε ήδη βέβαια να έχει γίνει σαφές.

«Χρειάζεται προσπάθεια απ' όλους μας για να κρατάμε τις αποστάσεις, ώστε αν τεθεί υπό έλεγχο ο ιός. Σας παρακαλώ εξηγείστε αυτό το πράγμα σε όλους όσους γνωρίζετε».

It’s going to take all of us to commit to social distancing in order to turn the tide and get the virus under control. Please explain this concept to everyone you know. https://t.co/YiCN0jeMgP

— Steve Kerr (@SteveKerr) March 13, 2020