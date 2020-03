Αντετοκούνμπο: «Το μπάσκετ σε δεύτερη μοίρα, να πλένετε συχνά τα χέρια σας»! (pic)

Το ΝΒΑ αναστέλλει κάθε δραστηριότητα για τουλάχιστον ένα μήνα από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο Ρούντι Γκομπέρ είναι θετικός στον κορονοϊό, πριν ακολουθήσει η είδηση ότι προσβλήθηκε και ο Ντόνοβαν Μίτσελ.

«Το μπάσκετ έρχεται σε δεύτερη μοίρα... Προσέξτε τους εαυτούς σας και τις οικογένειες σας... Να πλένετε συχνά τα χέρια σας!» ήταν το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Basketball becomes secondary... Take care of yourselves and your family. Wash your hands often.

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 12, 2020