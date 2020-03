Ουόριορς: Λόγω κοροναϊού μπήκε οριο 1000 ατόμων στα ματς του Σαν Φρανσίσκο! (pic)

Ο κοροναϊός συνεχίζει να εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς σε όλο τον κόσμο και επηρεάζει και τις ΗΠΑ.

Το Σαν Φρανσίσκο αποφάσισε να πάρει κάποια μέτρα πρόληψης και έτσι απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις πάνω 1000 ατόμων στο ίδιο μέρος.

Αυτό επηρεάζει και τα εντός έδρας ματς των Ουόριορς στο Chase Center. Έτσι το όριο για την έδρα των πολεμιστών μπαίνει στα 1000 άτομα.

Το μέτρο έχει ισχύ 2 εβδομάδων.

Στο ΝΒΑ σκέφτονται ματς χωρίς φιλάθλους, αλλαγή έδρας ή και διακοπή!

San Francisco is banning gatherings of more than 1K people, including Warriors games, per @Con_Chron pic.twitter.com/iNltRfsh1I

Bleacher Report (@BleacherReport) March 11, 2020