Ο Αντετοκούνμπο μπορεί να γίνει ο πρώτος παίκτης που θα πάρει το βραβείο MVP παίζοντας κάτω από 32 λεπτά! (pic)

Ακόμα μια πολύ καλή σεζόν κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, οδηγεί τους Μπακς, η ομάδα του είναι στην κορυφή της Ανατολής με διαφορά και εκείνος δείχνει ικανός να κερδίσει και πάλι το βραβείο του MVP.

Το πόσο κυριαρχεί μέσα στο παιχνίδι φαίνεται και από τους αριθμούς του, αφού μετρά 29.6 πόντους, 13.7 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ και όλα αυτά τα κάνει σε 30.9 λεπτά κατά μέσο όρο. Αν ο Έλληνας σταρ φτάσει μέχρι την κατάκτηση του τίτλου του πολυτιμότερου παίκτη θα έχει γράψει ιστορία, αφού θα γίνει ο πρώτος που το κάνει με μέσο όρο κάτω από 32 λεπτά.

Ο Στεφ Κάρι την σεζόν 2014/15 είχε 32.7 λεπτά, ο Μπιλ Ουόλτον την σεζόν 1977/78 είχε 33.3 και ο Κάρι πάλι το 2015/16 είχε 34.2 αριθμοί που είναι και οι μικρότεροι της ιστορίας.

If Giannis wins MVP he would be the first player to ever win the award while playing less than 32 minutes. pic.twitter.com/CZ33XI3P0W

