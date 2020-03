Πριν από 7 χρόνια η μυθική καρφωματάρα του ΝτιΆντρε Τζόρνταν! (vid)

Συγκεκριμένα ήταν 10 Μαρτίου 2013 όταν οι Κλίπερς είχαν υποδεχθεί τους Ντιτρόιτ Πίστονς στο STAPLES Center.

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τη φάση που θα «έβγαζαν» οι Κρις Πολ και ΝτιΆντρε Τζόρνταν,παρά το γεγονός ότι επικρατούσε ο χαρακτηρισμός «lob city» για την ομάδα του Λος Άντζελες.

Ο βραχύσωμος πλέι μέικερ ύψωσε τη μπάλα και ο επερχόμενος ΝτιΆντρε Τζόρνταν, όχι μόνο «κατεδάφισε» τη μπασκέτα, αλλά και τον... δύσμοιρο Μπράντον Νάιτ που έκανε το λάθος να τον παρεμποδίσει.

Δείτε και θυμηθείτε την καρφωματάρα του!

"The lob, the JAM!"



Seven years ago today, DeAndre Jordan annihilated Brandon Knight. pic.twitter.com/LhJfPyvcut

— SportsCenter (@SportsCenter) March 10, 2020