Ράπτορς: Έχει ο Σιάκαμ 25+ πόντους; Κερδίζει το Τορόντο! (pic)

Απέναντι στη Γιούτα Τζαζ, ο Σιάκαμ μέτρησε 27 πόντους (7/13 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7/7 βολές), 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, οδηγώντας το Τορόντο στην εκτός έδρας νίκη με 101-92.

Ποιο είναι το ιδιαίτερο στατιστικό για τους Ράπτορς; Απλούστατα έχουν νικήσει τα 18 από τα 19 ματς με τον Σιάκαμ να έχει 25 ή περισσότερους πόντους! Μάλιστα τα 17 από αυτά ήταν και συνεχόμενα!

Pascal Siakam tonight:

27 PTS

11 REB

8 AST (career high)



The Raptors have won 17 in a row (18-1 this season) when Siakam drops 25+ points.



