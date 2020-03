Τρέι Γιανγκ: Στα... βιβλία του ΝΒΑ μαζί με Ρόμπερτσον και Άρτσιμπαλντ! (pic)

Ο ταλαντούχος γκαρντ της Ατλάντα είχε για 4η φορά στην καριέρα του 30+ πόντους και 15+ ασίστ, κάτι που έχουν καταφέρει μόνο δύο παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ ύστερα από δύο σεζόν στο πρωτάθλημα.

Ποιοι ήταν αυτοί; Οι θρύλοι του ΝΒΑ, Όσκαρ Ρόμπερτσον (17 φορές) και ο Τάινι Άρτσιμπαλντ (5 φορές).

Trae Young recorded his 4th 30-point, 15-assist game of his career. From @EliasSports, that's the third-most 30-15 games by a player in his first two seasons in the league, behind Oscar Robertson (17) and Tiny Archibald (5). pic.twitter.com/1ZCEEy2txU

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 10, 2020