Νάγκετς - Μπακς: Ο Θανάσης κάρφωσε κόντρα σε Γιόκιτς-Μίλσαπ! (vid)

Γιόκιτς και Μίλσαπ θέλησαν να εμποδίσουν τον Θανάση, ωστόσο εκείνος σηκώθηκε και κάρφωσε εντυπωσιακά.
Απολαύστε τον!
— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 10, 2020
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 91vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 82vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 92vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 73vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 1vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 1vs
ΚΟΛΩΝΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 1vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΣΕΙΓ 2vs
ΑΜΙAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ -
LIVE
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 92vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 143vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 138
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 109vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 95
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ -vs
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -vs
ΝΙΜΠΟΥΡΓΚ -
ΒΟΝΝΗ -vs
ΑΕΚ -
FILOU OOSTENDE -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ORIORA PISTOIA -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -vs
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ -
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν πτοήθηκε από Γιόκιτς και Μίλσαπ και κάρφωσε εντυπωσιακά.
Γιόκιτς και Μίλσαπ θέλησαν να εμποδίσουν τον Θανάση, ωστόσο εκείνος σηκώθηκε και κάρφωσε εντυπωσιακά.
Απολαύστε τον!
— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 10, 2020