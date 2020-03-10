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Νάγκετς - Μπακς: Ο Θανάσης κάρφωσε κόντρα σε Γιόκιτς-Μίλσαπ! (vid)

Νάγκετς - Μπακς: Ο Θανάσης κάρφωσε κόντρα σε Γιόκιτς-Μίλσαπ! (vid)

Νάγκετς - Μπακς: Ο Θανάσης κάρφωσε κόντρα σε Γιόκιτς-Μίλσαπ! (vid)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν πτοήθηκε από Γιόκιτς και Μίλσαπ και κάρφωσε εντυπωσιακά.

Γιόκιτς και Μίλσαπ θέλησαν να εμποδίσουν τον Θανάση, ωστόσο εκείνος σηκώθηκε και κάρφωσε εντυπωσιακά.

Απολαύστε τον!

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