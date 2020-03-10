Νάγκετς - Μπακς: Ο Θανάσης... έσβησε τα φώτα στον Πλάμλι! (vid)

Που πας Πλάμλι, τον Θανάση τον ρώτησες;
O Εlevator σηκώθηκε και έκοψε στα ίσα τον ψηλό των Νάγκετς που πήγε να καρφώσει.
Απολαύστε την τάπα του Θανάση Αντετοκούνμπο!
OK, THANASIS pic.twitter.com/vRr8Cxs54v
Milwaukee Bucks (@Bucks) March 10, 2020
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 91vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 82vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 92vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 73vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 1vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 1vs
ΚΟΛΩΝΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 1vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΣΕΙΓ 2vs
ΑΜΙAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ -
LIVE
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 119vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 114
LIVE
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 48vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 34
LIVE
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 34vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 28
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ -vs
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -vs
ΝΙΜΠΟΥΡΓΚ -
FILOU OOSTENDE -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
ΒΟΝΝΗ -vs
ΑΕΚ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ORIORA PISTOIA -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -vs
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ -
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έκοψε με απίθανο τρόπο τον Πλάμλι που νόμιζε πως θα σκοράρει.
Που πας Πλάμλι, τον Θανάση τον ρώτησες;
O Εlevator σηκώθηκε και έκοψε στα ίσα τον ψηλό των Νάγκετς που πήγε να καρφώσει.
Απολαύστε την τάπα του Θανάση Αντετοκούνμπο!
OK, THANASIS pic.twitter.com/vRr8Cxs54v
Milwaukee Bucks (@Bucks) March 10, 2020