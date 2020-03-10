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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑMilwaukee Bucks
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Νάγκετς - Μπακς: Ο Θανάσης... έσβησε τα φώτα στον Πλάμλι! (vid)

Νάγκετς - Μπακς: Ο Θανάσης... έσβησε τα φώτα στον Πλάμλι! (vid)

Νάγκετς - Μπακς: Ο Θανάσης... έσβησε τα φώτα στον Πλάμλι! (vid)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έκοψε με απίθανο τρόπο τον Πλάμλι που νόμιζε πως θα σκοράρει.

Που πας Πλάμλι, τον Θανάση τον ρώτησες;

O Εlevator σηκώθηκε και έκοψε στα ίσα τον ψηλό των Νάγκετς που πήγε να καρφώσει.

Απολαύστε την τάπα του Θανάση Αντετοκούνμπο!

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