«Ντουράντ-Ίρβινγκ δεν ήθελαν να παίξουν για τον Άτκινσον!» (pic)

Παρελθόν αποτελεί από τους Νετς ο Κένι Άτκινσον, αφήνοντας την ομάδα στην 7η θέση της Ανατολής.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα μεγάλο ρόλο για την απομάκρυνση έπαιξαν οι σταρ της ομάδας, Κέβιν Ντουράντ και Κάιρι Ίρβινγκ.

Οι δυο τους ποτέ δεν βρήκαν κώδικα επικοινωνίας με τον Άτκινσον και στις ΗΠΑ υποστηρίζουν πως δεν ήθελαν να παίξουν υπό τις οδηγίες του τη σεζόν 2020-21.

There was a “growing belief” KD and Kyrie didn’t want to play for head coach Kenny Atkinson next season, per @ShamsCharania and @Alex__Schiffer.

Brooklyn’s stars gave no directive to fire him. pic.twitter.com/h6nV0puvIL

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 9, 2020